EUA e Coreia do Sul causam confusão sobre exercícios nucleares conjuntos – CMIO

As alegações conflitantes sobre possíveis exercícios nucleares surgem quando Seul pede uma dissuasão mais forte contra Pyongyang.

O presidente dos EUA, Joe Biden, negou que o Pentágono esteja em negociações com Seul sobre exercícios nucleares conjuntos, levantando uma série de questões depois que seu colega sul-coreano anunciou que tais discussões já estavam em andamento.

Questionado na segunda-feira se ele “discutindo exercícios nucleares conjuntos com a Coreia do Sul agora,” Biden simplesmente disse “Não,” recusando-se a elaborar mais para os repórteres ao voltar para casa das férias. O Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca posteriormente se recusou a comentar quando abordado por Bloomberg.

Apesar da negação brusca de Biden, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol disse recentemente a um jornal local que os dois países estão “discutindo maneiras de operar as forças nucleares dos EUA sob o conceito de ‘Planejamento Conjunto-Exercício Conjunto’ para responder às armas nucleares e mísseis da Coreia do Norte,” imediatamente alimentando especulações sobre exercícios nucleares bidirecionais.













Na mesma entrevista, Yoon também criticou o antigo “dissuasão estendida” política entre Seul e Washington que coloca a Coreia do Sul sob a proteção dos EUA “guarda-chuva nuclear” argumentando que já não é suficiente para tranquilizar os cidadãos face aos avanços militares da RPDC. Ele disse que “enquanto as armas nucleares pertencem aos EUA, o compartilhamento de informações, planejamento e treinamento devem ser feitos em conjunto”, acrescentando que as autoridades americanas foram “bastante positivo” sobre a ideia.

No entanto, enquanto Yoon parecia se referir a exercícios militares conjuntos envolvendo forças nucleares e falou longamente sobre dissuasão, o porta-voz do governo sul-coreano Kim Eun-hye esclareceu mais tarde que o presidente não estava falando sobre “exercícios de guerra nuclear”, dizer isso explicou o comentário de Biden na segunda-feira.

“Os comentários de hoje do presidente dos EUA, Joe Biden, foram interrompidos por um repórter da Reuters e perguntaram ‘se estamos [discussing] exercícios de guerra nuclear’, então é claro que não temos escolha a não ser responder ‘Não’”, Kim disse.













Em vez disso, o porta-voz disse que as autoridades americanas e sul-coreanas estão “discutindo maneiras de compartilhar informações sobre a operação de ativos de energia nuclear de propriedade dos EUA, planejamento conjunto e planos de ação conjuntos para responder às armas nucleares da Coréia do Norte.” Ela não explicou o que isso implicaria, no entanto, deixando claro como os dois lados podem alterar sua postura atual.

As observações de Yoon vêm após um ano contencioso na península coreana, que viu um número recorde de testes de armas por Pyongyang e uma enxurrada de exercícios militares conjuntos de fogo real por Seul e seus aliados, ou seja, Japão e Estados Unidos. As autoridades sul-coreanas enfatizaram recentemente a necessidade de fortalecer as defesas aéreas e as capacidades de vigilância do país depois que vários drones norte-coreanos penetraram em seu espaço aéreo no final de dezembro, aumentando ainda mais as tensões no novo ano.