Chefe de defesa alemão criticou mensagem ‘inapropriada’ sobre a Ucrânia – CMIO

Deputados da oposição pedem a renúncia da ministra da Defesa alemã, Christine Lambrecht, por causa de sua mensagem “embaraçosa” na véspera de Ano Novo

A ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, caiu em maus lençóis depois de publicar uma saudação de Ano Novo na qual ela tocou no conflito em curso na Ucrânia no contexto de fogos de artifício festivos em Berlim. A mensagem foi amplamente criticada como uma “embaraço” e levou políticos da oposição e alguns jornalistas a pedir sua renúncia.

Em um vídeo publicado em sua página pessoal do Instagram na noite de sábado, Lambrecht pode ser vista parada no meio de uma rua de Berlim, com fogos de artifício explodindo atrás dela.

“Uma guerra está acontecendo no meio da Europa”, o ministro diz a certa altura, sem sequer mencionar a Rússia ou a Ucrânia. Lambrecht então continua dizendo que no ano passado ela teve “muitos encontros com pessoas interessantes e ótimas” e tem “muitas impressões especiais” em conexão com o conflito em curso. “Gostaria de agradecer de coração por isso”, Ela adiciona.

Um membro do Comitê de Defesa do Bundestag, Serap Guler, de marca a mensagem do ministro “embaraço” isso apenas aumentou uma pilha de seus supostos erros anteriores. “Cada minuto adicional o chanceler [Olaf Scholz] ainda segura este ministro e mais danos à reputação de nosso país estariam à sua porta”, disse o legislador da União Democrata Cristã Conservadora (CDU) – o maior partido de oposição da Alemanha.













Não se trata apenas da imagem da própria ministra, mas da percepção da Alemanha na Europa e no mundo, alertou Guler, questionando “quem deveria nos levar mais a sério?”

Suas palavras foram repetidas por outro parlamentar da CDU, Roderich Kiesewetter, que chamado mensagem de lambrecht “inapropriado” em entrevista ao diário Tagesspiegel. “Isso fortalece a desconfiança… em relação à Alemanha que infelizmente está se espalhando na Europa e internacionalmente,” ele disse.

O ex-líder da CDU, Armin Laschet, também atacou o governo alemão por causa da mensagem de Lambrecht. “Eles perderam a cabeça em Berlim?” ele escrevi em um post no Twitter, perguntando se Scholz “realmente não se importa com a imagem da Alemanha na Europa e no mundo.”













O governo se recusou a comentar a situação, com a vice-porta-voz do governo, Christiane Hoffmann, dizendo aos jornalistas “Não vejo razão para avaliar isso agora.”

A CDU pede a renúncia de Lambrecht há meses. Scholz até agora apoiou o chefe da defesa e, em entrevista ao jornal SZ em dezembro, disse que Lambrecht foi um “Ministro da Defesa de primeira classe.”