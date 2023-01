Biden negou as palavras do líder da Coreia do Sul sobre exercícios nucleares conjuntos com os Estados Unidos

WASHINGTON, 3 de janeiro – RIA Novosti. O presidente dos EUA, Joe Biden, negou as negociações do presidente sul-coreano Yoon Seok-yeol com os O presidente dos EUA, Joe Biden, negou as negociações do presidente sul-coreano Yoon Seok-yeol com os Estados Unidos sobre exercícios nucleares conjuntos, informou a assessoria de imprensa da Casa Branca.

Yoon Seok-yeol disse anteriormente em entrevista ao jornal Joseon Ilbo que Seul está em negociações com Washington para planejar e conduzir conjuntamente exercícios envolvendo forças nucleares dos EUA para combater a ameaça nuclear supostamente vinda da Coreia do Norte. Ao mesmo tempo, ele garantiu que não havia como obter armas nucleares da Coréia do Sul.

“Não”, respondeu Biden à pergunta de um jornalista se ele estava discutindo exercícios nucleares conjuntos com a Coreia do Sul.

O líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou anteriormente no sexto plenário do Partido dos Trabalhadores da RPDC da oitava convocação a necessidade de fortalecer as forças nucleares do país, produção em massa de ogivas nucleares, criar um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais capazes de um instante contra-ataque e conclua rapidamente o projeto de um satélite de reconhecimento e veículo de lançamento para ele.

Segundo Kim Jong-un, a situação, quando os “fantoches sul-coreanos” se tornaram obviamente inimigos da Coreia do Norte, exige um aumento no número de ogivas nucleares no arsenal da RPDC “exponencialmente”, e enfatizou a importância e a necessidade de produção em massa de armas nucleares táticas.