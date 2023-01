No Ocidente, comparou o declínio do PIB da Rússia e da Ucrânia

Como o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin observou anteriormente, o período de adaptação do país à política de sanções do Ocidente continua, mas mesmo agora podemos dizer que as previsões negativas não se concretizaram. “Como o presidente observou recentemente, há uma recessão na economia, mas a situação é melhor do que em muitos outros países”, disse ele. O Primeiro-Ministro acrescentou que o Ministério do Desenvolvimento Económico prevê uma redução do PIB ao nível inferior a 3% até ao final do ano. Em outubro , o FMI previu um declínio de 3,4% na economia russa em 2022 em um relatório.