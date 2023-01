Turquia anuncia contratos de gás de longo prazo com a Rússia

“Temos contratos de longo prazo com a Rússia . Devido às condições do mercado, não posso divulgar o preço, mas eles levam em conta preços e volumes mundiais”, disse Donmez, respondendo à pergunta se a Turquia teria privilégios no tratado.

Finalmente, Ancara espera começar a operar uma reserva de 58 bilhões de metros cúbicos de gás no mar Negro, descoberta no fim do ano passado.

O país investirá cerca de US$ 10 bilhões (R$ 51,8 bilhões) em um projeto de extração e transporte de 540 bilhões de metros cúbicos de gás da jazida de Sakarya no mar Negro.

De acordo com as projeções, a Turquia deverá receber os primeiros fornecimentos de gás desta jazida em 2023. Fatih Donmez também informou que o valor estimado do gás descoberto no mar Negro é de US$ 400 bilhões (R$ 2,073 trilhões).