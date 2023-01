Áustria e Índia dizem que negociações de paz são a única maneira de resolver a crise ucraniana

“O primeiro-ministro [indiano] [Narendra] Modi continua sendo um dos poucos que negocia regularmente com os dois lados — com a Rússia e com a Ucrânia.[…] Também temos grandes expectativas da presidência da Índia no G20.[…] Nosso objetivo deve ser restaurar a paz para que a diplomacia possa ser reativada na Ucrânia”, disse Schallenberg.