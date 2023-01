Kim Jong-un demite poderoso líder militar – mídia estatal – CMIO

O líder norte-coreano Kim Jong-un demitiu o segundo em comando das forças armadas do país, Pak Jong-chon, informou a mídia estatal.

Pak, que atuou como vice-presidente da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores e secretário do Comitê Central do partido, foi substituído por Ri Yong-gil.

A decisão foi tomada na reunião anual do comitê na semana passada, disse a agência de notícias estatal KCNA no domingo. Pak foi mostrado sentado na primeira fila da reunião com a cabeça baixa. Seu assento foi mostrado novamente mais tarde desocupado.

A Comissão Militar Central, chefiada por Kim, é considerada ainda mais poderosa do que o Ministério da Defesa do país quando se trata de tomada de decisões militares.

Nenhuma razão foi oferecida para a mudança, mas o governo da Coreia do Norte regularmente reorganiza aqueles em posições de liderança.













Oh Gyeong-sup, membro do Korea Institute for National Unification em Seul, disse à Reuters que Pak pode ter assumido a responsabilidade por um “falha nas operações de segurança” após um incidente no qual drones norte-coreanos invadiram o espaço aéreo do sul.

Quando Seul enviou três drones de volta à fronteira, aparentemente não houve resposta de Pyongyang, indicando que suas defesas podem ter falhado na detecção de UAVs.

Pak foi brevemente rebaixado em 2021, quando Kim repreendeu alguns funcionários por lidarem com a resposta à pandemia de Covid-19, mas mais tarde ele foi promovido novamente.

Na segunda-feira, Kim pediu a Pyongyang que desenvolva um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) e aumente seu arsenal nuclear em meio às crescentes tensões na península coreana.

Ele disse que Pyongyang precisa “poder militar esmagador” para se defender, como Washington e “nosso inimigo indubitável” em Seul, tente “isolar e sufocar” isto. Ele disse que um novo míssil capaz de “contra-ataque nuclear rápido” deve ser desenvolvido.

Kim disse que o país está focado na produção em massa de armas nucleares táticas com um “aumento exponencial do arsenal nuclear do país” sendo o foco de sua estratégia de defesa para 2022, informou a KCNA.

Pyongyang realizou um número recorde de testes de mísseis no ano passado, de acordo com cálculos da mídia ocidental. Ele disparou um míssil balístico de curto alcance em sua costa leste nas primeiras horas de 1º de janeiro. Enquanto isso, Washington e Seul afirmam que o Norte está se preparando para seu teste nuclear desde 2017.