Morawiecki disse a seu colega ucraniano sobre a inadmissibilidade de glorificar Bandera

No verão de 2016, a câmara baixa do parlamento polonês adotou uma resolução reconhecendo 11 de julho como o Dia Nacional em Memória das vítimas do genocídio cometido por nacionalistas ucranianos contra os habitantes da Segunda República Polonesa em 1943-1945. De acordo com o lado polonês, massacres foram cometidos em 1939-1945 por partidários da OUN**-UPA** contra a população polonesa de Volhynia, Galiza Oriental e as províncias do sudeste da Segunda República Polonesa.