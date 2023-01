Polônia responde à celebração de colaboração nazista da Ucrânia – CMIO

O primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki prometeu levantar a questão da glorificação de Stepan Bandera com Kiev na primeira oportunidade

pode haver “sem nuances” quando se trata da glorificação do colaborador nazista da Segunda Guerra Mundial, Stepan Bandera, na Ucrânia, o primeiro-ministro polonês Mateusz Morawiecki disse em entrevista coletiva na segunda-feira. Varsóvia não mostraria qualquer indulgência para com aqueles que “Não quero” reconhecer “crimes terríveis” cometidos por nacionalistas ucranianos contra os poloneses durante a Segunda Guerra Mundial, acrescentou.

“Somos extremamente críticos, muito, muito negativos em relação a qualquer glorificação ou mesmo lembretes de Bandera”, disse. Morawiecki disse, comentando uma postagem no Twitter do parlamento ucraniano, a Verkhovnaya Rada, comemorando o que teria sido o 114º aniversário do chefe da Organização dos Nacionalistas Ucranianos (OUN), um grupo ultranacionalista que existiu durante a Segunda Guerra Mundial e tinha seu próprio grupo paramilitar ala, conhecida como Exército Insurgente Ucraniano (UPA).

No post, que mais tarde foi excluído em meio a protestos da Polônia, Israel e Estados Unidos, o parlamento ucraniano citou Bandera como tendo dito que “a vitória completa e suprema do nacionalismo ucraniano será quando o Império Russo deixar de existir.” A Rada disse então que o atual chefe das Forças Armadas ucranianas, general Valery Zaluzhny, é “bem ciente” de Bandera “instruções”. O próprio general apareceu em outro tweet, retratado com um grande retrato de Bandera ao fundo.













“Não pode haver nuances aqui”, Morawiecki insistiu, prometendo ser “muito, muito claro sobre isso” na próxima vez, ele terá a oportunidade de conversar com o primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shmygal. O primeiro-ministro polonês marcou Bandera “um ideólogo de … tempos de crime, os tempos de guerra” que viu “terríveis crimes ucranianos”. não haverá “clemência” para aqueles que se recusam a admitir o “terrível genocídio” Os poloneses sofreram nas mãos dos nacionalistas ucranianos durante a Segunda Guerra Mundial “algo inimaginável”, ele adicionou.

Bandera foi oficialmente aclamado como um herói nacional na Ucrânia desde 2010. Os nacionalistas ucranianos comemoravam regularmente seu aniversário em 1º de janeiro com marchas iluminadas por tochas e manifestações massivas. A Polônia e Israel o associam aos assassinatos em massa de poloneses e judeus cometidos por nacionalistas ucranianos durante a Segunda Guerra Mundial.

Em 2016, o parlamento polonês reconheceu os chamados Massacres de Volyn como genocídio nas mãos de militantes da UPA. Em 2018, o presidente polonês Andrzej Duda assinou um projeto de lei que proibia a promoção da ideologia associada a Stepan Bandera. Israel também pediu repetidamente a Kiev que não glorificasse “criminosos de guerra ou reabilitar colaboradores em tempo de guerra.”