Israel sinaliza mudança de política para a Ucrânia – CMIO

O recém-empossado ministro das Relações Exteriores, Eli Cohen, disse que Israel está formulando uma política “responsável” em relação à Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, sinalizou que Tel Aviv fará menos declarações públicas sobre o atual conflito Rússia-Ucrânia, mas confirmou que seu “significativo” a ajuda humanitária a Kiev continuará.

“Faremos uma coisa com certeza – em público, falaremos menos”, Cohen disse sobre o conflito na Ucrânia, em seu discurso inaugural para a equipe do Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira.

Ele disse que seu ministério está se preparando “uma assessoria detalhada” para ser enviado para o novo gabinete “para formular uma política responsável.”

“De qualquer forma, a significativa ajuda humanitária à Ucrânia continuará”, acrescentou Cohen. Ele também confirmou que falaria diretamente com seu colega, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, na terça-feira.

Um porta-voz do governo do recém-reintegrado primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse ao Times of Israel na segunda-feira que o primeiro-ministro ainda não finalizou sua política para a Ucrânia.













As relações entre a Rússia e Israel azedaram após o lançamento da ofensiva de Moscou em fevereiro. O ex-primeiro-ministro israelense Yair Lapid assumiu uma posição dura sobre o conflito, condenando Moscou publicamente e acusando suas forças de cometer crimes de guerra na Ucrânia.

Em julho, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou Tel Aviv de “absolutamente não construtivo” e “enviesado” comentários sobre o conflito.

O governo do presidente Vladimir Zelensky repetidamente solicitou mais ajuda militar de Israel, especificamente na área de defesa aérea. Em novembro, o então ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, disse que os sistemas de defesa do país, o Domo de Ferro, não poderiam ser enviados para a Ucrânia, pois não há um “base de produção grande o suficiente” para satisfazer um mercado de exportação, bem como suas necessidades domésticas.

O comentário de Cohen na segunda-feira foi interpretado pelo correspondente da Axios no Oriente Médio, Barak Ravid, como um sinal de que Israel tomará “uma linha mais pró-russa” sobre o conflito. O professor de segurança internacional e comentarista Max Abrahms rebateuno entanto, dizendo que não é tanto uma linha pró-Rússia, mas uma “linha pró-Israel”.

Cohen, que foi escolhido como ministro das Relações Exteriores por Netanyahu na quinta-feira passada, chefiou anteriormente os ministérios de economia e inteligência.

Em seu discurso, o FM também disse que a relação de Israel com os Estados Unidos “está no topo das nossas prioridades” e que existe “nenhum substituto para os laços Israel-EUA.”