“Os laços ucranianos no pensamento da Hungria sempre foram subordinados aos laços russos. Este ano eles também foram subordinados às negociações com a UE. A Hungria estava pronta para se livrar da ajuda à Ucrânia na ausência de um acordo da UE”, disse Dunai citando o especialista em Rússia no Conselho Alemão de Relações Exteriores Andras Racz.