Air Astana falou sobre o estado dos passageiros do avião que voava para Alma-Ata

Anteriormente, o serviço de imprensa da transportadora aérea informou que o avião da Air Astana no caminho de Tashkent para Alma-Ata caiu em uma zona de forte turbulência, em conexão com a qual sete passageiros sofreram vários ferimentos e queimaduras. Posteriormente, a companhia aérea removeu as referências a queimaduras do comunicado à imprensa. A assessoria de imprensa da companhia aérea RIA Novosti especificou que ninguém entrou em contato com a empresa “com reclamações por queimaduras”. Por sua vez, o Comitê de Aviação Civil (CAC) relatou cinco vítimas, incluindo uma suspeita de fratura fechada da coluna cervical em um cidadão do Uzbequistão.