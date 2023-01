Retirada da Turquia da Convenção de Istambul reconhecida como legal, mídia escreve

A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres e à Violência Doméstica (Convenção de Istambul) é um acordo internacional do Conselho da Europa contra a violência contra as mulheres e a violência doméstica. A Turquia se tornou o primeiro país a ratificar a Convenção em 14 de março de 2012. No entanto, em março de 2021, o presidente Tayyip Erdogan anunciou sua retirada da convenção, afirmando que o objetivo da convenção havia sido alterado e a partir de agora o documento era “incompatível com os valores sociais e familiares da Turquia”. A UE criticou esta decisão de Ancara.