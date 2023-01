China pode reivindicar partes da Lua para si – NASA – CMIO

O programa espacial de Pequim alcançou “enorme sucesso” na última década, reconhece o chefe da agência, Bill Nelson

A China pode tentar obter o controle dos locais mais ricos em recursos da Lua se vencer a competição contra os EUA pela única massa planetária da Terra, disse o administrador da NASA, Bill Nelson.

“É fato: estamos em uma corrida espacial”, Nelson disse em entrevista ao Politico no domingo.

“E é verdade que é melhor estarmos atentos para que eles [China] não chegue a um lugar na lua sob o disfarce de pesquisa científica. E não é impossível que eles digam: ‘Fique longe, estamos aqui, este é o nosso território'”. ele avisou.

O problema é que “Existem apenas tantos lugares no pólo sul da lua que são adequados para o que pensamos, neste momento, para a coleta de água e assim por diante,” acrescentou o chefe da agência espacial dos EUA.

Como justificativa para sua afirmação, ele citou a conduta de Pequim na Terra. “Se você duvida disso, veja o que eles fizeram com as Ilhas Spratly.” o arquipélago do Mar da China Meridional que é contestado por outras nações, mas onde os militares chineses estabeleceram bases, disse Nelson.













Em 2019, a China se tornou o primeiro país a realizar um pouso suave no outro lado da Lua como parte de sua missão robótica Chang’e 4. Mais tarde, foi capaz de entregar amostras lunares de volta à Terra. Pequim diz que espera colocar um homem na lua antes de 2030 e, mais tarde, estabelecer uma estação de pesquisa científica lá.

Nos últimos anos, a Administração Espacial Nacional da China (CNSA) também enviou com sucesso um orbitador e um rover para Marte e lançou sua estação espacial nacional na órbita da Terra.

“A China na última década teve enorme sucesso e avanços” em seu programa espacial, reconheceu Nelson. No entanto, ele ainda expressou confiança de que a NASA tem tudo para vencer a corrida novamente e cumprir seu objetivo de enviar uma missão tripulada à Lua em 2025.

Pequim negou em várias ocasiões as acusações dos EUA de ter uma agenda insidiosa por trás de seu programa espacial. Em agosto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse que “o espaço exterior não é um campo de luta, mas um campo importante para a cooperação ganha-ganha.” A exploração do cosmos é “esforço comum da humanidade e deve beneficiar a todos”, Zhao disse, acrescentando que a China está comprometida com o uso pacífico do espaço e com a cooperação com outros países.