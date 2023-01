Coreia do Norte pode ter produzido entre 20 e 60 ogivas nucleares, diz mídia

De acordo com a mídia, os especialistas ocidentais concordam que a Coreia do Norte tinha cerca de 20 a 30 ogivas nucleares em setembro , mas o INSS observou que em novembro seu. Ao mesmo tempo, o SIPRI acredita que Pyongyang tem material suficiente, ou seja, urânio-235 e plutônio-239, para produzir de 45 a 55 ogivas nucleares.

No mesmo dia, a agência de notícias acrescentou, citando imagens da Televisão Central da Coreia do Norte, que o líder do país, Kim Jong-un, junto com sua filha, inspecionou um depósito com mísseis KN-23 que podem carregar uma carga nuclear tática. Na fotografia divulgada, eles são vistos inspecionando cerca de dez mísseis balísticos de médio alcance Hwasong-12 e cerca de dez lançadores móveis para mísseis balísticos táticos KN-23.