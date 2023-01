O chefe do Parlamento Europeu lançou o processo de retirada de imunidade a dois deputados

Metsola apresentará formalmente um pedido de levantamento da imunidade dos membros do PE, cujos nomes não são citados no comunicado, na próxima sessão plenária de 16 de janeiro . Depois, a comissão de assuntos jurídicos do Parlamento Europeu terá de elaborar a sua recomendação e submetê-la a votação no plenário, que tomará uma decisão. Ao mesmo tempo, o Presidente do Parlamento Europeu pediu a todos os serviços que dêem prioridade a este procedimento de modo a concluí-lo até 13 de fevereiro