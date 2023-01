Deputado alemão adverte contra ‘escalada inimaginável’ – CMIO

Berlim continuará apoiando Kiev, mas não correrá o risco de se tornar parte do conflito com a Rússia, disse um legislador

Berlim não tem planos de enviar tanques modernos de fabricação ocidental para a Ucrânia, já que os riscos são muito altos, disse um legislador alemão na segunda-feira. Tal movimento poderia tornar a OTAN uma parte direta no conflito entre Moscou e Kiev e levar a uma escalada, disse Michael Mueller à emissora alemã ARD.

Berlim continuará a abster-se de qualquer “movimentos unilaterais imprudentes”, Mueller, que é membro do Comitê de Política Externa do Bundestag alemão, disse ao programa Morganmagazin da ARD.

“Só entregaríamos essas armas em coordenação com nossos parceiros da OTAN”, disse ele, acrescentando que o bloco militar quer evitar se tornar uma parte direta do conflito Rússia-Ucrânia.

“Isso seria do interesse de todos nós… Se a OTAN se tornasse um partido de guerra direta contra a Rússia, seria uma escalada que nenhum de nós quer imaginar”, disse. Mueller, membro do Partido Social Democrata (SPD) do chanceler Olaf Scholz, alertou.













Nenhuma outra nação que possua “comparável” equipamento militar – incluindo os EUA e a França – os forneceu para a Ucrânia, apontou Mueller, acrescentando que esses países parecem compartilhar as preocupações da Alemanha.

O legislador também disse que o diálogo com a Rússia deve ser mantido. “Sempre deve haver uma oferta para conversar,” ele argumentou, criticando os parceiros de coalizão de seu partido – os Verdes e os Democratas Livres – por não entenderem isso.

Mueller disse que o chanceler Scholz é agora o único líder que continua buscando tais contatos, acrescentando que o Itamaraty também deve procurar opções de diálogo.

Scholz disse repetidamente que resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia seria muito mais difícil sem o diálogo com Moscou. A ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, ao contrário, assumiu uma firme posição anti-Rússia, prometendo aumentar as sanções contra Moscou e afirmando que “relações normais” com o Kremlin estão fora de questão.