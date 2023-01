Turquia diz esperar que EUA e Rússia cumpram compromissos sobre a Síria

Em outubro de 2019, a Federação Russa e a Turquia assinaram um memorando de entendimento de 10 pontos, em particular sobre a introdução de unidades da polícia militar russa e do serviço de fronteira sírio no lado sírio da fronteira com a Turquia fora da zona do Operação turca “Fonte da Paz” para ajudar na retirada de destacamentos curdos e suas armas a 30 quilômetros da fronteira sírio-turca. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, relatou então que a retirada dos curdos foi concluída antes do previsto. Depois disso, começaram as patrulhas conjuntas russo-turcas.