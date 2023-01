Imposto sobre o álcool descartado na ‘capital do partido’ do Golfo – varejistas – CMIO

Antes da mudança, os preços exorbitantes levaram os moradores de Dubai a comprar álcool a granel fora da cidade.

A cidade de Dubai, nos Emirados, acabou com um imposto de 30% sobre bebidas alcoólicas, ao mesmo tempo em que tornou gratuita a obtenção de licenças de bebidas alcoólicas obrigatórias, anunciaram dois grandes varejistas locais no domingo. A iniciativa visa, aparentemente, impulsionar o turismo.

Em uma série de postagens no Instagram, a Maritime and Mercantile International (MMI), uma das maiores lojas de bebidas alcoólicas da capital do Emirado de Dubai, elogiou a medida como “GRANDES GRANDES NOTÍCIAS.” Explicou que as pessoas “não precisa mais fazer viagens pelo país para abastecer [their] bebidas favoritas.”

“Com a retirada [the] 30% de imposto municipal e licença GRATUITA para bebidas alcoólicas, comprar suas bebidas favoritas agora é mais fácil e barato do que nunca!” MMI escreveu.

Qualquer residente de Dubai que deseje beber, transportar ou armazenar álcool é legalmente obrigado a ter tal licença. O documento só pode ser emitido para maiores de 21 anos e custa 270 dirhams (US$ 73) por ano.













Outro grande varejista de bebidas alcoólicas, African + Eastern, confirmou a mudança. Acrescentou, no entanto, que ainda se aplica uma taxa de IVA de 5%.

A iniciativa entrou em vigor no domingo, mas não está claro se será permanente. De acordo com uma reportagem do Financial Times, o novo regime durará um ano, com executivos do setor descrevendo-o como um período experimental.

Em Dubai, conhecido como o Golfo “capital do partido”, o preço de uma garrafa de cerveja geralmente excede US$ 10, enquanto uma garrafa de vinho pode custar US$ 100 ou mais. Os preços exorbitantes muitas vezes levaram os moradores da cidade a viajar para os emirados vizinhos, onde os preços são mais baixos.

Falando ao FT, Monica Malik, economista-chefe do Abu Dhabi Commercial Bank, observou que o movimento “deve apoiar ainda mais os setores de turismo e hotelaria”, acrescentando que “também deve ser bem recebido por muitos residentes, que são predominantemente expatriados.”

Quase 90% da população dos Emirados Árabes Unidos, onde Dubai é a maior cidade, são expatriados. A decisão de reduzir os impostos sobre bebidas ocorre depois que o país do Golfo aprovou uma nova estratégia de turismo em novembro, em uma tentativa de aumentar sua competitividade e atrair 100 bilhões de dirhams (US$ 27 bilhões) em investimentos adicionais neste setor até 2031.