Usinas nucleares do Reino Unido enfrentam fechamento precoce – CMIO

Imposto inesperado sobre o setor de energia tornará mais difícil manter reatores antigos funcionando, diz operadora

Duas usinas nucleares no Reino Unido correm o risco de serem fechadas no próximo ano como resultado doimposto inesperado aprovado pelas autoridades britânicas, informou o The Sunday Telegraph no domingo, citando a operadora de rede francesa Electricité de France (EDF), que administra as estações.

A EDF, proprietária de todas as cinco usinas nucleares em serviço no Reino Unido, disse que a nova taxa, que entrou em vigor em 1º de janeiro, tornará mais difícil para a operadora operar as antigas estações de Heysham 1 e Hartlepool.

As autoridades do Reino Unido introduziram o Energy Price Levy no início deste ano e o expandiram em novembro em um esforço para reabastecer o orçamento do país, que foi drenado pelo subsídio às contas de gás natural que dispararam desde que Londres aderiu às sanções relacionadas à Ucrânia.

O imposto inesperado sobre geradores de petróleo e gás foi aumentado de 25% para 35%, impondo uma alíquota geral de 75% sobre os lucros das operações no Reino Unido. A medida impõe um imposto de 45% sobre qualquer receita de energia de baixo carbono vendida por mais de £ 75 (US$ 91) por megawatt-hora a partir de 2023.













“Nós aceitamos que há definitivamente a necessidade de algum tipo de taxa – você tem que quebrar a ligação entre os preços realmente altos do gás e o impacto que eles têm sobre os preços da energia,” Rachael Glaving, diretora comercial de geração da EDF UK, disse ao jornal.

“Mas é claro que isso vai levar em conta o caso de negócios da extensão da vida e teremos que levar isso [the windfall tax] em consideração. Não vai facilitar.”

Ela enfatizou que a taxa prejudicará o negócio das instalações em um momento em que a inflação já está elevando outros custos.

Heysham 1 e Hartlepool fornecem mais de dois gigawatts de eletricidade à rede, fornecendo energia suficiente para quatro milhões de residências anualmente e quase 4% da energia que a Grã-Bretanha usa durante os picos mais altos do inverno.

Pelo plano inicial, as duas usinas deveriam fechar em março de 2024, mas o proprietário considerou estender o período de operação por um período “curto prazo” em meio a uma crise energética em larga escala que atingiu a Europa Ocidental nos últimos anos.

