A Alemanha interrompeu as importações de petróleo russo por meio de oleodutos em 1º de janeiro, apesar do fato de que o último embargo da UE isenta as entregas de petróleo por canalização ao bloco do país atingido pelas sanções.

O embargo da UE às importações de petróleo russo transportado por via marítima entrou em vigor em 5 de dezembro, mas os fluxos de petróleo por oleoduto para os estados membros da UE sem litoral estão excluídos da proibição. A Alemanha e a Polônia haviam prometido anteriormente evitar o uso da exceção e interromper as importações de petróleo russo através do oleoduto Druzhba a partir do início de 2023.

Espera-se que a interrupção do fornecimento de oleodutos afete as principais refinarias alemãs em Schwedt, no estado de Brandemburgo e Leuna, e no estado da Saxônia-Anhalt, que fornecem combustível ao leste da Alemanha, informou a agência de notícias alemã DPA.

De acordo com a mídia, o governo federal alemão disse ter identificado fontes alternativas de suprimentos para as refinarias, que processam petróleo bruto russo do oleoduto Druzhba há décadas.













Schwedt é a quarta maior refinaria do país e fornece 90% do combustível em Berlim. A gigante petrolífera russa Rosneft detinha uma participação de 54,17% na empresa até setembro, quando a Alemanha colocou os empreendimentos locais da empresa em custódia, entregando o controle da refinaria ao regulador do mercado de energia do país.

Em dezembro, a Alemanha e a Polônia chegaram a um acordo segundo o qual Varsóvia se comprometeu a fornecer o suficiente para a refinaria de Schwedt funcionar a 70% da capacidade a partir de janeiro.

No entanto, a operadora de oleodutos da Rússia, Transneft, recebeu pedidos de compra de petróleo bruto da Alemanha e da Polônia, apesar de os dois países se comprometerem a não comprar petróleo russo transportado via Druzhba, de acordo com o CEO Nikolay Tokarev, citado pela RIA Novosti.

Na semana passada, o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse que a UE teria dificuldade em substituir os suprimentos russos de petróleo bruto e derivados quando os embargos entrarem em vigor.

