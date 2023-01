Pesquisa revela número de britânicos apoiando votação para reverter o Brexit – CMIO

A maioria dos cidadãos do Reino Unido acredita que seu país está pior do que era como membro da UE, mostra uma pesquisa da Savanta

Mais de dois terços dos britânicos querem uma votação sobre a volta à UE, de acordo com uma nova pesquisa publicada pelo The Independent no domingo. Mais da metade dos entrevistados descreveu a decisão de deixar o bloco como errada.

O Reino Unido saiu oficialmente da UE em 31 de janeiro de 2020, após o referendo do Brexit de 2016, com o “sair” voto ganhando por uma margem estreita.

A pesquisa, feita para o jornal pela empresa de pesquisas Savanta, mostrou que 65% dos entrevistados querem um novo voto, 10% a mais que no ano passado.

O público, no entanto, está dividido sobre quando tal referendo deve ocorrer, com 22% dizendo que deve ser realizado agora e 24% acreditando que deve acontecer nos próximos cinco anos. As opiniões menos populares estão dentro de seis a dez anos (11%) e em mais de 20 anos (4%).

Enquanto isso, o número daqueles que se opõem a uma segunda votação sobre a adesão à UE caiu de 32% para 24%.













A pesquisa também mostrou que os britânicos têm uma visão mais negativa sobre as consequências do Brexit, com 54% dos entrevistados dizendo que deixar a UE foi uma decisão ruim, contra 46% no ano passado.

Essa visão decorre da crença amplamente difundida de que a economia e a influência global do Reino Unido foram prejudicadas pela decisão histórica de sair da UE.

Uma maioria de 56% dos britânicos diz que deixar o bloco piorou a economia, contra 44% no ano passado. Metade dos entrevistados também acha que a influência do Reino Unido no cenário internacional diminuiu, em comparação com apenas 39% no ano passado. Além disso, os entrevistados têm uma visão negativa das mudanças que o Brexit trouxe na capacidade do país de controlar suas próprias fronteiras, com 50% dizendo que piorou.

A pesquisa ocorre após um estudo de dezembro do Center for European Reform (CER), que estimou as perdas do Reino Unido devido ao Brexit em £ 33 bilhões (US$ 39,7 bilhões).

O Brexit acrescentou 6% aos preços dos alimentos no Reino Unido e custou aos trabalhadores britânicos cerca de 2,6% de seus salários em termos reais, Swati Dhingra, membro externo do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra, explicou em novembro. A saída da UE, segundo Dhingra, também causou uma redução no investimento empresarial e no comércio em geral.