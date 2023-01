Passageiros do avião que voava para Alma-Ata sofreram com a turbulência

De acordo com um comunicado de imprensa, o avião pousou em Alma-Ata às 16h45 (13h45, horário de Moscou ). “A tripulação do voo prestou os primeiros socorros aos passageiros. Os pilotos informaram os serviços aeroportuários sobre o incidente. As ambulâncias aguardam os passageiros no aeroporto para prestar assistência”, refere o comunicado de imprensa.