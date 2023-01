FMI emite alerta terrível – CMIO

Kristalina Georgieva diz que um terço da economia mundial será atingido pela recessão em 2023

Espera-se que este ano seja equilibrado “mais resistente” de 2022, à medida que as economias dos EUA, UE e China desaceleram, de acordo com o chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O conflito na Ucrânia, o aumento dos preços, o aumento das taxas de juros e a implacável Covid na China continuarão a exercer um impacto na economia global, disse Kristalina Georgieva ao programa Face the Nation da CBS no domingo.

“Esperamos que um terço da economia mundial esteja em recessão. Mesmo países que não estão em recessão, pareceria uma recessão para centenas de milhões de pessoas”, ela disse.

Em outubro, o FMI reduziu suas perspectivas para o crescimento econômico global em 2023 devido ao conflito em curso na Ucrânia, juntamente com políticas monetárias mais duras adotadas por bancos centrais em todo o mundo em um esforço para conter o aumento dos preços, incluindo custos de energia. Desde então, Pequim abandonou suas políticas de Covid-zero, tendo começado a reabrir a economia, apesar da rápida disseminação de infecções por coronavírus.













De acordo com Georgieva, a China enfrentará um início difícil em 2023, já que a segunda maior economia do mundo provavelmente crescerá igual ou abaixo do crescimento global pela primeira vez em 40 anos.

“Nos próximos meses, será difícil para a China, e o impacto no crescimento chinês será negativo, o impacto na região será negativo, o impacto no crescimento global será negativo”, disse. alertou o chefe do FMI.

Quando se trata dos EUA, Georgieva chamou a nação de “mais resistente,” acrescentando que pode evitar a recessão com o mercado de trabalho permanecendo bastante forte.

“Isso é… uma bênção mista porque se o mercado de trabalho é muito forte, o Fed [the Federal Reserve] pode ter que manter as taxas de juros mais apertadas por mais tempo para reduzir a inflação”, ela disse.