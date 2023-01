Kim Jong-un e sua filha inspecionaram um armazém com mísseis

O líder norte-coreano Kim Jong-un, junto com sua filha, inspecionou um depósito com mísseis KN-23 que podem carregar uma carga nuclear tática e mísseis balísticos de médio alcance Hwaseong-12, informou a agência de notícias Yonhap, citando imagens da Central da RPDC Televisão do Estado.

“O fato de durante o anúncio dos resultados do plenário da festa terem sido mostradas imagens da inspeção (pela filha de Kim Jong-un – ed.) de Kim Joo E da base de mísseis nucleares é uma mensagem enfatizando a segurança para as gerações futuras se reunirem (norte-coreanos – ed.) Hong Min, chefe do Centro de Estudos Norte-coreanos no Instituto de Unificação Nacional da Coreia, disse.

No sexto plenário do WPK da oitava convocação, Kim Jong-un anunciou a necessidade de fortalecer as forças nucleares do país, produção em massa de ogivas nucleares, criar um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais capazes de um contra-ataque instantâneo e concluir rapidamente o reconhecimento projeto de satélite e veículo de lançamento para ele. O líder da RPDC disse que a situação, quando os “fantoches sul-coreanos” se tornaram obviamente inimigos da Coréia do Norte, requer um aumento “exponencial” no número de ogivas nucleares no arsenal da RPDC e enfatizou a importância e a necessidade de produção de armas nucleares táticas.