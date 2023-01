Trump diz que tem 'vergonha' do que FBI se tornou e que EUA são como 'um país do 3º mundo'

“Estamos assistindo a uma guerra sendo travada, estamos vendo armas nucleares serem faladas o tempo todo, estamos assistindo a inflação subindo pelo telhado. Todas essas coisas que estamos assistindo e assim por diante, desnecessário e tão triste de se ver. Agora temos aeroportos onde as pessoas não podem voar. É triste quando as pessoas não podem vir de Nova York para a Flórida, somos como um país do terceiro mundo “, disse o ex-presidente a centenas de convidados.