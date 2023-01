Japão concorda em convidar Zelensky para a cúpula do G7 online

Em 2023, o Japão assumirá a presidência do G7. O governo do país já anunciou oficialmente o local e as datas da cúpula do G-7 – será realizada em Hiroshima de 19 a 21 de maio de 2023. Sob a secretaria do ministro das Relações Exteriores, foi criado um escritório para preparar a cúpula. A família de Kishida vem de Hiroshima, seu eleitorado está localizado nesta cidade, ele se tornou o principal iniciador da realização de um fórum em sua cidade. A reunião dos ministros das Relações Exteriores dos países do G7 será realizada de 16 a 18 de abril de 2023 na cidade de Karuizawa, um famoso resort na prefeitura japonesa de Nagano, e os ministros das finanças e chefes de bancos centrais em Niigata, Japão , de 11 a 13 de maio de 2023. A Reunião Ministerial do G7 sobre Clima, Energia e Meio Ambiente será realizada em Sapporo de 15 a 16 de abril de 2023. Também é coordenado para realizar reuniões de ministros da saúde dos países do G7 na cidade de Nagasaki, ministros do trabalho na cidade de Kurashiki na prefeitura de Okayama e ministros da agricultura dos países do G7 na cidade de Miyazaki da prefeitura do mesmo nome na ilha de Kyushu. As datas das reuniões ministeriais serão definidas posteriormente.