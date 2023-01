Coreia do Sul discute com EUA a realização de exercícios nucleares conjuntos, diz presidente

“A Coreia do Sul e os EUA estão discutindo a aplicação do conceito de planejamento conjunto e exercícios conjuntos de forças nucleares “, declarou o presidente em entrevista ao jornal Chosun Ilbo.

Ele explicou que, uma vez que a Coreia do Norte obteve armas nucleares, é difícil tranquilizar os cidadãos sul-coreanos apenas alegando que os EUA podem protegê-los com um “guarda-chuva nuclear”, ou uma dissuasão ampliada. Por isso, a fim de responder melhor à ameaça nuclear norte-coreana, Seul espera participar da operação das forças nucleares dos EUA.

Ele observou que as discussões sobre exercícios conjuntos não significam o uso conjunto de armas nucleares, mas isso seria um grande progresso em comparação com o conceito de dissuasão ampliada, que implica que os EUA estariam protegendo seus aliados na região com todas as capacidades disponíveis, incluindo a nuclear.