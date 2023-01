Dez pessoas estão mortas e outras oito feridas, de acordo com relatos da mídia citando uma fonte de segurança local.

Uma explosão mortal ocorreu no domingo fora de um aeroporto militar na capital do Afeganistão, informou a Reuters, citando um porta-voz do Ministério do Interior controlado pelo Talibã.

Falando à agência de notícias, Abdul Nafi Takor confirmou: “Esta manhã ocorreu uma explosão fora do aeroporto militar de Cabul, devido à qual vários de nossos cidadãos foram martirizados e feridos.”

Ele acrescentou que uma investigação foi iniciada.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

A corrupção dos EUA condenou o Afeganistão – ex-presidente

A Al Jazeera, citando forças de segurança locais anônimas, informou que dez pessoas foram mortas e outras oito ficaram feridas.

Segundo a agência de notícias AFP, a explosão atingiu a entrada de um aeródromo militar, próximo ao Aeroporto Internacional de Cabul.

As forças de segurança teriam isolado a área ao redor do local da explosão.

De acordo com relatos não confirmados da mídia, um escritório do Ministério do Interior afegão, que fica perto do aeroporto, pegou fogo.