Jovens britânicos ‘muito doentes’ para trabalhar – dados oficiais – CMIO

Os problemas de saúde mental estão mantendo a população mais jovem da Grã-Bretanha sem trabalho em níveis recordes, em um momento em que o país luta contra o agravamento da crise econômica, informa a Bloomberg, citando dados oficiais.

De acordo com dados compilados pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS), os jovens em idade ativa do país sofrem de problemas de saúde de longo prazo que os mantêm fora do trabalho em taxas cada vez mais alarmantes.

O relatório do ONS mostra que houve um aumento de 29% em jovens de 16 a 24 anos citando doenças de longo prazo como motivo para serem economicamente inativos, e um salto de 42% entre pessoas de 25 a 34 anos que disseram o mesmo. Os dados foram reportados para o segundo trimestre de 2022, em comparação com o mesmo período antes da pandemia.

O relatório indica que os trabalhadores mais jovens estão enfrentando uma recessão e salários que não conseguem acompanhar a inflação de dois dígitos.

O estresse relacionado ao trabalho foi listado como o “maior motorista” de inatividade entre os 50-54 anos de idade. As estatísticas mostram que os problemas gerais de saúde mental representam um total de cerca de 600.000 pessoas economicamente inativas em todas as faixas etárias, um aumento de 10% em relação aos números pré-pandêmicos.

De acordo com Louise Murphy, economista da Resolution Foundation, a saúde entre a geração mais jovem do Reino Unido já estava se deteriorando. "bastante dramático" antes da pandemia. Mas a questão se tornou mais aguda desde então, disse ela.













“Não há dúvida de que a Covid acelerou os problemas de saúde mental nessa faixa etária” o CEO da caridade de saúde mental Sane, Marjorie Wallace, foi citado como tendo dito por Bloomberg.

“Eles estão fora das escolas, potencialmente expostos a ambientes domésticos turbulentos em casa e passam mais tempo nas redes sociais.”

Os dados do NHS Digital mostram que um em cada quatro jovens de 17 a 19 anos na Grã-Bretanha teve um provável distúrbio mental no ano passado, contra um em seis em 2021.

O número de homens inativos com problemas de saúde mental aumentou para 37.000 no ano passado, mais de 100% em relação aos números de 2006 e substancialmente mais alto do que os níveis observados entre as mulheres.

“A razão pela qual (a deterioração da saúde) não tem sido uma grande história nos últimos anos é que isso foi quase exatamente superado por menos mulheres jovens sendo inativas para cuidar das famílias,” Murphy explicou, acrescentando: “Mas quando você divide por tipo de inatividade, fica bem claro.”

