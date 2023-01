Líder norte-coreano encomenda novo ICBM e maior arsenal nuclear – CMIO

Pyongyang precisa de “poder militar esmagador” para proteger sua soberania, diz Kim Jong-un

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, pediu ao país que desenvolva um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) e aumente seu arsenal nuclear em meio às crescentes tensões na península coreana, informou a mídia estatal.

Pyongyang requer “poder militar esmagador” para se defender como Washington e “nosso inimigo indubitável” Seul tente “isolar e sufocar” Coreia do Norte com ativos nucleares dos EUA implantados em território sul-coreano, disse Kim no domingo, de acordo com a agência de notícias estatal KCNA.

Durante uma reunião do governante Partido dos Trabalhadores da Coreia (WPK), o líder do país insistiu que um novo ICBM capaz de “contra-ataque nuclear rápido” deve ser desenvolvido pela Coréia do Norte.

Kim enfatizou a importância de “armas nucleares táticas de produção em massa”, ditado “um aumento exponencial do arsenal nuclear do país” seria o “orientação principal” da estratégia de defesa da Coreia do Norte em 2023, informou a KCNA.

Pyongyang também planeja lançar seu primeiro satélite militar “o mais cedo possível”, e isso está em fase final de desenvolvimento, acrescentou a agência.













No sábado, Kim elogiou a indústria de defesa do país por entregar 30 novos lançadores de foguetes múltiplos supergrandes de 600 mm aos militares. Ele descreveu o sistema com capacidade nuclear como o “arma ofensiva central”, que pode atingir qualquer ponto da Coreia do Sul com lançamentos surpresa e precisos.

“Declaramos nossa vontade resoluta de responder com armas nucleares por armas nucleares e um confronto total para um confronto total”, disse. ele alertou, conforme citado pela KCNA.

A Coreia do Norte realizou um número recorde de testes de mísseis em 2022, alguns dos quais envolvendo ICBMs, segundo cálculos de meios de comunicação ocidentais. E já disparou um míssil balístico de curto alcance em sua costa leste nas primeiras horas do ano novo. Washington e Seul afirmam que o Norte está se preparando para seu teste nuclear desde 2017.

O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, alertou no domingo que a Coreia do Norte continuaria com suas provocações nucleares e de mísseis, insistindo que os militares de Seul deveriam responder a tais movimentos com retaliação clara, de acordo com seu gabinete.

Na segunda-feira, Pyongyang enviou cinco drones para o território sul-coreano, com Seul respondendo com três UAVs no espaço aéreo norte-coreano. O ministro da Defesa sul-coreano, Lee Jong-sup, disse ao parlamento na quarta-feira que o presidente Yoon ordenou que ele apresentasse uma resposta tit-for-tat “mesmo que isso signifique arriscar uma escalada.”

Líder da Coreia do Norte estabelece novas metas militares para 2023

As tensões aumentaram entre os dois vizinhos desde que Yoon chegou ao poder em maio e declarou uma política de “paz através da força”, que se baseia em aumentar ainda mais os laços militares com os EUA. No final de dezembro, Seul anunciou um aumento nos exercícios conjuntos com os americanos, com 20 desses exercícios planejados apenas para o primeiro semestre de 2023.