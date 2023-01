Rússia dobrará a participação em yuans no fundo para dias chuvosos – Ministério das Finanças – CMIO

Os saldos da libra esterlina e do iene japonês no fundo soberano foram reduzidos a zero

A parcela máxima do Fundo Nacional de Riqueza da Rússia (NWF) que pode ser mantida em yuan chinês será dobrada para 60%, já que Moscou reduz ainda mais a exposição às moedas de nações “hostis”, anunciou o Ministério das Finanças. A parcela permitida de ouro no NWF também será dobrada, para 40%, enquanto os saldos em libra esterlina e iene japonês foram reduzidos a zero, acrescentou o ministério. O fundo, que acumula as receitas das exportações de petróleo, foi criado para apoiar o sistema nacional de pensões e ajudar a cobrir défices orçamentais quando necessário. Os ativos do fundo somavam US$ 186,5 bilhões em 1º de dezembro. “O Ministério das Finanças da Rússia continua sua redução consistente da participação de moedas de estados ‘hostis’ na estrutura dos ativos do Fundo Nacional de Riqueza”, afirmou o ministério. “A estrutura monetária do NWF tornou-se mais bem adaptada aos desafios enfrentados pela Federação Russa nas atuais condições macroeconômicas e geopolíticas,” salientou. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Yuan espremendo dólar na Bolsa de Moscou O chefe do ministério, Anton Siluanov, disse anteriormente que “Entre as moedas de países amigos, o yuan tem as características de uma moeda de reserva e liquidez suficiente em nosso mercado de câmbio doméstico na maior medida.” O yuan tem pressionado o dólar americano nas negociações na Bolsa de Moscou, de acordo com Yury Denisov, chefe da bolsa. Ele disse recentemente que os volumes de negociação de yuan-rublo superariam os volumes de negociação de dólar-rublo em 2023, à medida que os vínculos financeiros entre Moscou e Pequim continuam a se fortalecer. Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

