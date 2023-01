O presidente da Coreia do Sul disse sobre os possíveis exercícios nucleares com os Estados Unidos

A Coreia do Sul está em negociações com os Estados Unidos para planejar e conduzir conjuntamente exercícios envolvendo forças nucleares dos EUA para combater a ameaça nuclear à Coreia do Norte, disse o presidente sul-coreano Yoon Seok-yeol.

Ele explicou que depois que a Coréia do Norte obtém armas nucleares, é difícil tranquilizar os cidadãos sul-coreanos apenas com alegações de que os EUA podem protegê-los com um “guarda-chuva nuclear” ou dissuasão estendida. Portanto, a fim de responder melhor à ameaça nuclear norte-coreana, Seul espera participar da operação das forças nucleares dos EUA.

“As armas nucleares pertencem aos Estados Unidos , mas a Coréia do Sul e os Estados Unidos devem compartilhar informações, planejar e conduzir exercícios juntos. A posição dos EUA sobre esse assunto também é extremamente positiva … Antes que a Coréia do Norte desenvolvesse armas nucleares, os conceitos de ” guarda-chuva nuclear” e “dissuasão estendida” foram dirigidas contra a URSS e a China e implicavam que os Estados Unidos cuidariam de tudo e a Coreia do Sul não deveria se preocupar. Agora é difícil convencer os cidadãos sul-coreanos com isso (declarações – ed. ). O governo dos EUA também entende isso até certo ponto “, explicou Yong Sok Yeol.

Ele observou que as discussões sobre exercícios conjuntos não significam o uso conjunto de armas nucleares, mas isso é um grande avanço em comparação com o conceito de dissuasão estendida, que implica que os Estados Unidos protegem seus aliados na região usando todas as capacidades disponíveis, incluindo armas nucleares uns.

Kim Jong-un, no sexto plenário do Partido dos Trabalhadores da RPDC da oitava convocação, anunciou a necessidade de fortalecer as forças nucleares do país, produção em massa de ogivas nucleares, criar um novo sistema de mísseis balísticos intercontinentais capazes de um contra-ataque instantâneo, e concluir rapidamente o projeto de satélite de reconhecimento e veículo de lançamento para ele. O líder da RPDC disse que a situação, quando os “fantoches sul-coreanos” se tornaram obviamente inimigos da Coréia do Norte, requer um aumento “exponencial” no número de ogivas nucleares no arsenal da RPDC e enfatizou a importância e a necessidade de produção de armas nucleares táticas.