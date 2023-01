O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, enfrentou uma série de problemas sérios no próximo ano, escreve o tablóide The Daily Mail.

No início de seu discurso de Ano Novo, o líder britânico disse que Londres continuaria a apoiar os “amigos ucranianos” na luta contra as “ações cruéis de Putin”. Ao mesmo tempo, Sunak observou que as autoridades colocarão as prioridades dos britânicos em primeiro lugar.

Segundo a publicação, Sunak fez um apelo aos companheiros do partido com um apelo “a luta começa agora”, prometendo construir um país do qual os descendentes se orgulharão. No entanto, de acordo com o Daily Mail, Sunak “enfrentou uma realidade terrível”.