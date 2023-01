Nos Estados Unidos chamou a condição para o término do apoio à Ucrânia

Zelensky visitou Washington em dezembro do ano passado, onde se reuniu com o chefe da Casa Branca, Joe Biden, e a liderança do Congresso. Programado para coincidir com sua visita, foi anunciado um novo pacote de ajuda militar de US$ 1,85 bilhão a Kyiv, que inclui, entre outras coisas, uma bateria de sistemas de mísseis antiaéreos Patriot.