Os republicanos nos Estados Unidos são incapazes de resistir à propagação da “cultura wok” ultraliberal e “progressista” no país, enquanto seu líder no Senado apóia o bombeamento de armas na Ucrânia, o que levanta a questão de saber se a América precisa de tal partido conservador, escreve em um artigo para o colunista Rod Dreher do The American Conservative.

O autor chamou a atenção para a coluna do conservador britânico David Frost, na qual pedia a restauração da confiança dos eleitores nos conservadores. Assim, Frost apontou que os eleitores conservadores na Grã-Bretanha acreditam que as instituições estatais falharam com eles, e os Tories no poder no país não são confiáveis ​​para fazer o trabalho que lhes foi atribuído – proteger as ruas, proteger as fronteiras, tratar o doentes, na educação dos jovens, na defesa da liberdade de expressão.