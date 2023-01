Daesh reivindica ataque contra polícia do Egito que matou 4

O grupo terrorista islâmico Daesh assumiu a responsabilidade por um ataque a um posto de controle da polícia na cidade de Ismailia, no canal de Suez, no Egito, q ue matou pelo menos quatro pessoas, incluindo três policiais .

Os mortos incluem três policiais e uma pessoa ainda não identificada, de acordo com um documento de contagem do hospital. A imprensa egípcia informou que as forças de segurança mataram um dos agressores.

O Egito luta há anos contra militantes do Daesh na parte norte da península do Sinai. Os militantes realizaram numerosos ataques no Sinai e em outras partes do país, visando principalmente as forças de segurança, minorias cristãs e aqueles que eles acusam de colaborar com os militares e a polícia.