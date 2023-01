Número recorde de migrantes que entraram no Reino Unido por via marítima em 2022 — CMIO

Sucessivos governos conservadores não conseguiram enfrentar o aumento da imigração ilegal

Mais de 45.000 imigrantes ilegais entraram no Reino Unido no ano passado atravessando o Canal da Mancha em pequenos barcos, segundo dados do governo divulgados no domingo. A Grã-Bretanha tentou pagar à França para interromper as travessias, já que uma ação legal impediu seu plano de deportar os migrantes para Ruanda.

Dois barcos transportaram 90 pessoas através do Canal para o Reino Unido no dia de Natal, elevando para 45.756 o número total de migrantes que fizeram a viagem em 2022, contra 28.395 em 2021. Nenhuma outra travessia foi registrada antes do dia de Ano Novo, o Ministério da Defesa notado no domingo.

Desde que as travessias começaram a aumentar em 2018, a maioria dos migrantes veio do Irã, Iraque e vários outros países do Oriente Médio. No entanto, 42% de todas as chegadas no segundo semestre de 2022 vieram da Albânia, um país considerado “seguro” pelo governo britânico.













A Grã-Bretanha está atualmente gastando £ 5,5 milhões (US$ 6,6 milhões) todos os dias para abrigar migrantes em hotéis, embora o primeiro-ministro Rishi Sunak tenha dito no mês passado que seu governo em breve abrigaria 10.000 em parques de férias abandonados, salas de estudantes e instalações militares excedentes.

Sunak, assim como seus predecessores Boris Johnson e Liz Truss, prometeram reduzir o número de cruzadores do Canal da Mancha, mas até agora falharam. A secretária do Interior de Johnson, Priti Patel, assinou um acordo em abril segundo o qual Ruanda receberia aviões carregados de migrantes enquanto seus pedidos de asilo eram processados, mas uma ação legal de ONGs pró-imigração interrompeu esse plano.

Embora o Supremo Tribunal tenha considerado a política legal em dezembro, os recursos legais estão em andamento e nenhum voo deixou o Reino Unido ainda. Falando ao Daily Mail no mês passado, um porta-voz do governo se recusou a dizer se alguma deportação aconteceria em 2023.

A secretária do Interior, Suella Braverman, anunciou em novembro que a Grã-Bretanha havia fechado um acordo com a França, segundo o qual seu governo pagaria aos franceses € 72,2 milhões (US$ 74,5 milhões) por ano para intensificar as patrulhas no lado oposto do Canal da Mancha. No entanto, três desses acordos foram assinados nos últimos três anos, e as travessias ainda aumentam anualmente.

Falando após a assinatura do acordo, Sunak admitiu que o negócio não vai “resolva magicamente” o problema.