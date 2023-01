Festas de Ano Novo marcadas por iluminação racista – CMIO

Mensagens ofensivas foram projetadas na lateral de uma ponte em Roterdã, na Holanda, em meio às comemorações do Ano Novo

A polícia de Roterdã está procurando por criminosos desconhecidos que exibiram mensagens ofensivas e racistas na Ponte Erasmus, no centro da cidade, em meio às festividades de Ano Novo.

A exibição ofensiva surgiu logo após a virada do ano, na madrugada de domingo, em meio às comemorações centradas na ponte. Apesar de o previsto fogo-de-artifício ter sido cancelado devido aos ventos fortes na zona, um grande número de foliões ainda esteve presente no local para ‘curtir’ as mensagens, tendo todo o evento também sido transmitido em directo na RTL 4.

As mensagens ofensivas incluíam as notórias Quatorze Palavras do falecido supremacista branco dos EUA e terrorista doméstico condenado David Lane, amplamente usado por vários neonazistas e supremacistas brancos em todo o mundo, bem como o slogan ‘White Lives Matter’.

Outras mensagens estavam em holandês e pareciam ser mais específicas da Holanda. A vitrine desejou aos foliões ‘Feliz Branco 2023’, usando a palavra “em branco,” considerado discriminatório e antiquado, significando efetivamente a falta de cor da pele. Outra mensagem dizia ‘Zwarte Piet não fez nada de errado’. Aparentemente, referia-se à recente campanha de cultura de cancelamento contra um personagem local tradicional do Natal e ajudante de St. Nicolas, Black Pete, considerado pelos críticos como uma exibição de blackface altamente ofensiva.













O incidente foi fortemente condenado pelas autoridades, com o vice-prefeito de Roterdã, Ronald Buijt, dizendo à emissora RTL que os slogans eram “rude e polarizador” Considerando que a própria cidade era um lugar “onde todos são iguais.”

A polícia local acredita que as mensagens racistas foram exibidas na ponte por um grupo de perpetradores operando em um barco. “Como agora estimamos, as imagens foram projetadas de um barco. estão investigando isso também”, um porta-voz da polícia disse à RTL.

Os organizadores da iluminação da ponte e da exibição de fogos de artifício negaram veementemente qualquer envolvimento, insistindo que não sabiam do incidente até a manhã seguinte. “Tínhamos visto textos como ‘feliz ano novo’ aparecendo na ponte à noite, então não prestamos muita atenção a eles”, disse. um porta-voz disse ao jornal AD.