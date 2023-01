Perigo de metanfetamina leva ao fechamento de biblioteca nos EUA – CMIO

Altos níveis da droga foram encontrados em banheiros de instalações públicas no Colorado, disseram autoridades locais

A principal biblioteca pública em Boulder, Colorado, foi temporariamente fechada devido à forte contaminação por drogas causada por um fluxo de visitantes fumantes de metanfetamina, de acordo com as autoridades locais.

A instalação foi fechada em 20 de dezembro após “níveis de metanfetamina acima do aceitável foram encontrados em um duto de ar do banheiro”, autoridades da cidade disseram em um comunicado.

A decisão de fechar a biblioteca e realizar “testes ambientais” foi incitado por um “aumento recente de relatos de indivíduos fumando em banheiros públicos nas últimas quatro semanas”, eles acrescentaram. Amostras de swab foram coletadas de superfícies dentro e fora dos banheiros.

“Os testes mostraram que os resíduos dentro dos dutos tinham níveis de metanfetamina acima do aceitável. Os dutos sopram ar e contaminantes para fora do prédio, mas ainda não está claro qual é o nível de contaminantes nas superfícies, se houver. a declaração lida.













A cidade atualizou a situação em 28 de dezembro, revelando que os testes mostraram que a contaminação do medicamento foi “confinado em grande parte a banheiros públicos, com alguns impactos limitados a áreas de assentos altamente movimentadas.”

As áreas afetadas serão submetidas a “remediação profissional”, e espera-se que a instalação seja reaberta em 3 de janeiro, no mínimo. No entanto, os banheiros da biblioteca podem ficar fora de serviço após esta data, alertou a prefeitura.

“Está sendo considerado o nível de serviço de banheiro que o prédio precisará no futuro e como garantir que nenhuma atividade ilegal ocorra nesses espaços privados e fechados. Ainda não está claro se, e quando, os banheiros públicos serão trazidos de volta”, explicou.

O incidente com metanfetamina atraiu ampla atenção da mídia, observaram as autoridades, prometendo divulgar resultados detalhados dos testes sobre os níveis de contaminação de drogas na biblioteca em um futuro próximo.