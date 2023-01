Matviyenko transmitiu a mensagem de Putin ao presidente do Brasil

O presidente do Conselho da Federação, Matviyenko, também realizou várias reuniões no Brasil no sábado, inclusive com o vice-presidente da República de Cuba, Salvador Valdez Mesa, e o presidente da Assembleia da República de Moçambique, Experanse Biash. Do lado russo, o vice-presidente do Conselho da Federação, Konstantin Kosachev, e o chefe de gabinete do Conselho da Federação, Gennady Golov, também participaram de reuniões bilaterais do lado russo, informa o serviço de imprensa do Conselho da Federação.