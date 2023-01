Até 500 mortes a cada semana por causa de atrasos nos hospitais do Reino Unido – médico – CMIO

O Serviço Nacional de Saúde da Grã-Bretanha está atualmente enfrentando os efeitos de greves e um grave surto de gripe

Atrasos nos departamentos de emergência britânicos podem estar causando entre 300 e 500 mortes por semana, disse o presidente do Royal College of Emergency Medicine, Dr. Adrian Boyle, à Times Radio.

De acordo com dados do NHS England, 37.837 pacientes esperaram mais de 12 horas para serem admitidos nos departamentos de emergência em novembro, contra 10.646 em novembro de 2021. Embora os números de dezembro ainda não tenham sido divulgados, Boyle disse ao Times que seria “espantado” se não fossem os piores já registrados.

“O que estamos vendo agora em termos dessas longas esperas está sendo associado ao aumento da mortalidade, e acreditamos que entre 300 e 500 pessoas estão morrendo como consequência de atrasos e problemas com atendimento de urgência e emergência a cada semana”, disse. disse ele, em comentários citados por vários meios de comunicação britânicos no domingo.













“Precisamos realmente entender isso”, Ele continuou. “Precisamos aumentar nossa capacidade dentro de nossos hospitais, precisamos garantir que existam caminhos alternativos para que as pessoas não sejam apenas canalizadas para o serviço de ambulância e pronto-socorro”.

Embora os hospitais normalmente fiquem mais lotados no inverno, esta temporada viu greves de enfermeiras e equipes de ambulâncias em dezembro e um surto virulento de gripe nas últimas semanas. De acordo com dados do NHS, 3.746 pessoas por dia foram hospitalizadas com gripe na semana anterior ao Natal, contra 2.088 por dia na semana anterior.

Embora os casos de Covd-19 permaneçam baixos em todo o Reino Unido, as ausências de funcionários devido ao vírus aumentaram mais de 47% em dezembro em comparação com novembro, informou o Guardian.