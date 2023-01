Índia e Paquistão trocam listas de instalações nucleares e prisioneiros para reduzir tensões

Além disso, as instalações nucleares não foram o único assunto de contato. Ambos os Estados possuem nacionais do país vizinho detidos em seu território. As figuras e nomes também foram trocados por ambas as nações, cujas relações estão em um grau extremamente alto de tensão. A esse respeito, as autoridades indianas também exigiram do Paquistão “a pronta libertação e repatriação de prisioneiros civis, soldados e pescadores indianos desaparecidos junto com seus barcos”, bem como acesso consular imediato a outros prisioneiros indianos.