Bogotá fecha acordo de trégua ‘ousado’ com militantes – CMIO

O presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciou uma trégua entre as forças do governo e cinco grupos paramilitares. O estado sul-americano sofre com conflitos armados há mais de meio século, com cerca de 90 grupos ilegais disputando o poder político e o controle da produção de cocaína.

Em uma postagem no Twitter na véspera de Ano Novo, Petro afirmou que o governo e o Exército de Libertação Nacional (ELN), Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central, AGC e Autodefesas da Serra Nevada concordaram com um cessar-fogo entre 1º de janeiro e 30 de junho, com possibilidade de prorrogação.

“Este é um ato ousado”, disse Petro, ele próprio um ex-guerrilheiro de esquerda. “O cessar-fogo bilateral obriga as organizações armadas e o Estado a respeitá-lo. Haverá um mecanismo de verificação nacional e internacional.”

Fundado em meados da década de 1960, o ELN é uma organização paramilitar comunista e considerada uma organização terrorista pelos EUA. Esteve vinculado à organização marxista-leninista FARC, que se desarmou voluntariamente em 2017.













A Segunda Marquetalia e o Estado Mayor Central são formados por ex-integrantes das FARC que se recusaram a depor as armas em 2017, enquanto a AGC e as Autodefesas de Sierra Nevada são cartéis de drogas formados após a dissolução do paramilitar de direita UAC em 2006.

Todos esses grupos e dezenas de outros estiveram envolvidos no conflito colombiano, uma guerra de baixa intensidade que dura desde 1964 – com os EUA ajudando a guerra do governo contra as FARC, mas supostamente fechando os olhos para os atos de grupos de direita, e Cuba enviando ajuda aos militantes de esquerda. O conflito já custou cerca de 450.000 vidas, de acordo com um relatório publicado em julho passado por uma comissão da verdade nomeada pelo governo.

As conclusões do relatório foram contestadas pelo antecessor do Petro, Ivan Duque. De direita, Duque se opôs ao acordo de desarmamento com as FARC e interrompeu as negociações com o ELN.

Em setembro, a Petro pediu às potências estrangeiras que encerrassem suas “guerra irracional contra as drogas”, alegando que décadas de políticas proibicionistas pouco fizeram para impedir o comércio de cocaína. Ele também disse que a cocaína causa apenas “mortes mínimas por overdose”, mas rejeitou relatos de que deseja descriminalizar a droga.