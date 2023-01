Novos territórios foram admitidos na Federação Russa: regiões LPR, DPR, Zaporozhye e Kherson. Como afirmou Putin, Kyiv se recusou a negociar e bombardeou o território da Rússia . A Federação Russa, por sua vez, está pronta para cumprir os objetivos da operação especial. A maioria dos países ocidentais apóia Kyiv com armas e sanções contra a Federação Russa. Xi Jinping, durante uma reunião com o presidente do Rússia Unida, Dmitry Medvedev, em Pequim em 21 de dezembro , expressou a esperança de que as partes envolvidas no conflito ucraniano mantenham a racionalidade e moderação e resolvam suas preocupações por meio de métodos políticos.