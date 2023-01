Transferências para bancos estrangeiros da Rússia aumentam 26 vezes – CMIO

Moradores enviaram valores recordes ao exterior ao longo do ano, mostram dados do Banco Central

Os novos depósitos em moeda estrangeira mantidos por residentes russos em bancos no exterior atingiram um recorde de 1,47 trilhão de rublos (US$ 19,9 bilhões) no terceiro trimestre de 2022, mostraram dados publicados no site do Banco da Rússia na sexta-feira.

Segundo o regulador, as transferências quase triplicaram em relação ao trimestre anterior, quando totalizaram 551 bilhões de rublos. Eles também aumentaram 26 vezes em comparação com o terceiro trimestre de 2021, quando os residentes transferiram apenas 57 bilhões de rublos para contas no exterior.

Anteriormente, o Banco da Rússia informou que, em 1º de novembro, os residentes mantinham quase 4,19 trilhões de rublos em contas estrangeiras. As transferências gerais em todos os três trimestres do ano atingiram um recorde.

Segundo a governadora do Banco da Rússia, Elvira Nabiullina, a saída de divisas para o exterior não é motivo de preocupação.

“O retorno desses recursos ao sistema bancário russo, em rublos, acontecerá quando as pessoas recuperarem a confiança na estabilidade macroeconômica, na estabilidade de preços”, afirmou ela, acrescentando que o regulador atualmente não tem planos de tomar medidas especiais para reduzir as transferências.

Em março deste ano, o Banco da Rússia impôs restrições às transferências para bancos estrangeiros para pessoas físicas, a fim de apoiar a economia em meio às sanções ocidentais, ao conter a saída de capital. Inicialmente, os residentes podiam transferir apenas até $ 5.000 por mês para suas contas no exterior, mas o limite foi gradualmente aumentado para $ 1 milhão. As restrições estarão em vigor até 31 de março de 2023.

