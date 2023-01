Após o início da operação militar especial russa na Ucrânia, os países ocidentais intensificaram a pressão de sanções sobre Moscou , mas isso provocou um aumento nos preços dos combustíveis e uma inflação recorde no próprio Ocidente. Como observou Vladimir Putin, a política de conter e enfraquecer a Rússia é uma estratégia de longo prazo para os Estados Unidos e seus aliados, mas as sanções foram um duro golpe para toda a economia global. O principal objetivo do Ocidente, o presidente russo chamou a deterioração da vida de milhões de pessoas.