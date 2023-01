Ucrânia se vingou de Israel na ONU – Axios – CMIO

O meio de comunicação afirma que Kiev se recusou a se opor a uma resolução pró-palestina depois que Israel se recusou a fornecer armas à Ucrânia

O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, fez com que o apoio de seu país a Israel na ONU dependesse do país fornecer a Kiev sistemas de defesa aérea, afirmou o site de notícias Axios. Depois de não receber nenhum compromisso firme do recém-reintegrado primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, os representantes ucranianos supostamente optaram por não se opor a uma recente resolução anti-Israel.

Em seu relatório no sábado, Axios citou autoridades ucranianas e israelenses não identificadas dizendo que os dois líderes mantiveram uma conversa por telefone na sexta-feira. Netanyahu supostamente pediu a Zelensky que votasse contra, ou pelo menos se abstivesse de votar em uma resolução da Assembleia Geral da ONU que pedia à Corte Internacional de Justiça que emitisse um parecer legal sobre a ocupação israelense dos territórios palestinos.

Essa conversa teria sido precedida pela recusa de Kiev em se opor ao documento durante uma votação do comitê da ONU várias semanas atrás, de acordo com Axios.

O artigo afirmava que, durante o telefonema, Zelensky deixou claro que a Ucrânia poderia mudar sua posição se Netanyahu prometesse assistência militar a Kiev em meio ao conflito com a Rússia.













Enquanto Netanyahu supostamente disse que estava pronto para discutir “Os pedidos de Zelensky no futuro,” o primeiro-ministro israelense parou antes de fazer qualquer compromisso firme, Axios relatado.

Segundo o jornal, o chefe de Estado ucraniano não ficou satisfeito com essa resposta e instruiu seu enviado da ONU a não comparecer à votação. Uma autoridade ucraniana afirmou que a decisão foi tomada “para dar uma chance ao relacionamento com Netanyahu,” afirmou a agência de notícias dos EUA.

O escritório de Netanyahu confirmou à Axios que o telefonema ocorreu, mas se recusou a fornecer detalhes sobre seu conteúdo.

A resolução da ONU foi adotada na sexta-feira com o apoio de 87 países. Um total de 26 nações votaram contra e 53 se abstiveram.

No início de novembro, o então ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, explicou que o país não poderia fornecer seu sistema de defesa aérea Iron Dome para a Ucrânia, pois não “ter uma base de produção grande o suficiente” para satisfazer um mercado de exportação, bem como as suas próprias necessidades.

Kiev solicitou repetidamente ajuda militar de Israel, com ênfase especial na defesa aérea. Autoridades ucranianas dizem que as armas seriam uma grande ajuda nos esforços do país para combater o que acredita serem drones iranianos implantados por Moscou.

Tanto a Rússia quanto o Irã, por sua vez, negam que esses UAVs estejam sendo usados ​​pelas tropas de Moscou.