Elon Musk se torna o primeiro homem a perder US$ 200 bilhões – Bloomberg – CMIO

O chefe da Tesla viu sua riqueza cair pela metade em pouco mais de um ano devido ao fraco desempenho das ações da montadora

O proprietário da Tesla, Elon Musk, perdeu cerca de US$ 200 bilhões no ano passado, tornando-se a primeira pessoa a perder tanto dinheiro, informou a Bloomberg no sábado, citando cálculos de seu Índice de Bilionários.

De acordo com o relatório, Musk tinha um patrimônio líquido de US$ 340 bilhões depois que a capitalização de mercado da Tesla ultrapassou US$ 1 trilhão no final do ano passado. No entanto, sua fortuna agora vale US$ 137 bilhões.

Analistas dizem que as perdas foram atribuídas ao fraco desempenho das ações da Tesla, que despencaram 65% este ano, intensificando sua queda nas semanas seguintes à aquisição do Twitter por Musk.

Para ajudar a cobrir o custo de compra da plataforma de mídia social, Musk tem vendido ações da Tesla, levando a acusações de investidores de que ele está priorizando o Twitter em detrimento da Tesla.

O bilionário, no entanto, repetidamente descartou as preocupações sobre a empresa de fabricação de automóveis, alegando no Twitter no início deste mês que “está executando melhor do que nunca.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Musk diz que parou de vender ações da Tesla por enquanto

No entanto, a queda das ações da Tesla já custou a Musk seu lugar como o homem mais rico do mundo. No início deste mês, o título passou para o magnata francês Bernard Arnault, dono do conglomerado de artigos de luxo LVMH.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT