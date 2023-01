Líder do Kosovo quer mais tropas da OTAN em meio às tensões com a Sérvia

Albin Kurti, primeiro-ministro do Kosovo, chamou a OTAN a reforçar o contingente de forças da paz no território em meio à crise política com a Sérvia.

Em declarações feitas durante uma entrevista publicada no domingo (1º) no jornal alemão Die Welt, Kurti afirmou que um “reforço maciço” das tropas e do equipamento militar da Força do Kosovo (KFOR, na sigla em inglês), a missão de manutenção da paz da Aliança Atlântica, melhoraria a segurança e a paz no Kosovo e em toda a região.